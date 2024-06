Tile Tastiera Bluetooth Slim (2022), confezione da 1, portata 60 m, inclusa funzione di ricerca comunitaria, app iOS e Android, compatibile con Alexa e Google Home, nero

52,82€

Recensioni dei clienti

4,1 su 5 stelle

38.362

4,0 su 5 stelle

15.353

4,3 su 5 stelle

12.258

4,2 su 5 stelle

2.209

Prezzo

24,99 €€24,99

34,99 €€34,99

52,82 €€52,82

29,98 €€29,98

Perfetto per

Chiavi, Zaini, Animali

Chiavi, Devices, Bagagli

Portafogli, Passaporti, Tablet

Telecomandi, Devices

Colore

Nero, Bianco

Nero, Bianco

Nero

Nero

Batteria

Fino a 3 anni non sostituibile

Fino a 1 anno, sostituibile

Fino a 3 anni non sostituibile

Fino a 3 anni non sostituibile

Gamma

Fino a 76 m/250 piedi

Fino a 120 m/400 piedi

Fino a 76 m/250 piedi

Fino a 76 m/250 piedi

Volume

Suoneria alta

Suoneria più alta

Suoneria alta

Suoneria alta

Impermeabilità

Resistente all’acqua (IP67)

Resistente all’acqua (IP67)

Resistente all’acqua (IP67)

Resistente all’acqua (IP67)

Dimensioni (mm)

37,8 x 37,8 x 7.1

58 x 32 x 7,5

85,5 x 54 x 2,5

27 x 7,8

Pile ‏ : ‎ 1 Metallo al litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 8,55 x 5,39 x 0,25 cm; 0,14 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 12 ottobre 2021

Produttore ‏ : ‎ Tile

ASIN ‏ : ‎ B09B2NYJ3T

Numero modello articolo ‏ : ‎ RE-41001

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

IL THIN TRACKER Tile ti aiuta a tenere traccia delle tue cose. Spingi il Tile Inseriscili nei portafogli o nelle etichette dei bagagli o attaccali ai quaderni. Usa la nostra app gratuita per trovarli

CERCA NELLE VICINANZE — Usa il Tile app per ottenere il tuo Tile Suonalo se si trova nel raggio del Bluetooth o dì al tuo dispositivo smart home di cercarlo.

CERCA PIÙ LONTANO — Se sei fuori dalla portata del Bluetooth, usa il Tile app per trovare l’ultima posizione conosciuta della tua Tile da visualizzare.

TROVA IL TUO TELEFONO: premi due volte il pulsante sul tuo Tile per far squillare il telefono, anche quando è disattivato.

NOTIFICA QUANDO TROVATO — Richiedi questo Tile Rete per aiutarvi a cercare. Se hai il tuo Tile hai perso, aggiungi i tuoi dati di contatto in modo da essere contattato se qualcuno ha perso il codice QR sul tuo Tile Scansioni

COMPATIBILE CON ANDROID, IOS E ASSISTENTE VOCALE – Trova i tuoi articoli gratuitamente Tile App su dispositivi iOS e Android. Tile Funziona anche con Amazon Alexa, Google Assistant e Siri

SPECIFICHE TECNICHE Resistente all’acqua (grado di protezione IP67), batteria non sostituibile che dura fino a 3 anni, portata Bluetooth fino a 76 m

PASSA A PREMIUM Ricevi notifiche intelligenti proattive quando dimentichi qualcosa. Riceverai anche la sostituzione gratuita della batteria e altre funzionalità esclusive.

I passaggi per la risoluzione dei problemi sono i seguenti 1. Disinstalla l’app 2. Reinstalla l’app, 3. Riavvia il telefono su cui è installata l’app.