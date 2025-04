Tile by Life360 Mate (2024) – Localizzatore Bluetooth per oggetti e telefoni. Compatibile con iOS e Android. Set da 2 (Bianco/Nero)

54,99€

Descrizione Prodotto

Pile ‏ : ‎ 2 Metallo al litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 3,78 x 3,78 x 0,71 cm; 8,9 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 15 settembre 2024

Produttore ‏ : ‎ Tile

ASIN ‏ : ‎ B0D63573CF

Numero modello articolo ‏ : ‎ RE-60122

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Il tracker adatto a tutto: Proteggi gli oggetti smarriti o rubati e semplifica la tua vita familiare, applicalo agli oggetti di uso quotidiano come chiavi dell’auto, bottiglie d’acqua o borse

Proteggiti con la funzionalità SOS: Invia in modo discreto un avviso SOS ai tuoi cari in situazioni non sicure

Trova le tue cose: Fai suonare il tuo Tile smarrito o rintraccialo nell’app

Trova il tuo telefono: Il telefono è nascosto sotto un cuscino, Usa il tuo Tile per farlo squillare, anche quando è in modalità silenziosa

Usalo con Life360: Aggiungi i tuoi Tile a Life360, l’app per la connessione e la sicurezza della famiglia, per vedere tutto e tutti sulla stessa mappa