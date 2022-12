TikTok vietato per tutti i dipendenti del governo Usa

Come ultima tappa della travagliata relazione tra il social network TikTok e gli Stati Uniti, una nuova legge interna vieta che gli smartphone e i device governativi in USA abbiano installata la app di TikTok. Come riporta Reuters, la House of Representatives Usa ha confermato martedì di aver bannato l’utilizzo del social per i device con account governativi. Tra le motivazioni per il divieto c’è il fatto che TikTok porta con sé troppi rischi per la sicurezza. La legge, sebbene non riguardi tutti gli Stati Uniti, riaccende il dibattito su quanto sia opportuno che il social possa continuare a operare senza limitazioni fuori dalla Cina. Dal canto suo la compagnia che gestisce TikTok, ByteDance, ha recentemente spostato tutti i dati degli utenti statunitensi su server Oracle negli USA, anche se mantiene dati di backup in data center dislocati tra America e Singapore.