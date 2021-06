TikTok è diventata (per alcuni) una fonte di reddito e le domande “quanto paga e come si guadagna” sono ormai gettonatissime. Se tempo fa abbiamo scoperto che TikTok paga 0,01 centesimo ogni 1000 visualizzazioni ma che il CpM cambia per nazione e per periodo, oggi proviamo ad entrare più nel dettaglio.

A parlare è Alessandro Riggio, manager di Khaby Lame, fra le pagine di TPI.

“Ti dico subito che 50 milioni di follower non sono 50 milioni di euro e, se totalizzi 70 milioni di follower in 45 giorni, non diventi milionario. Adesso Khaby ha fatto sponsorizzazioni con Barilla, ma siamo ancora agli inizi. La monetizzazione per Khaby arriva dai contenuti di TikTok, dove lui guadagna sull’engagement. Molti pensano che si monetizzi soprattutto dalle views, invece si monetizza di più se il video prende tot like, commenti condivisioni eccetera… Il guadagno viene dall’engagement generalizzato. Lo sharing, i commenti e i like contano più delle visualizzazioni. Inoltre il conteggio è basato sulle 24 ore, non sul cumulo dei numeri degli altri giorni. Guadagni sui 20 milioni di views in 24 ore, non sui 200 in due mesi”.

In pratica se un video diventa virale dopo un giorno da quel singolo contenuto non si guadagna nulla, se non un po’ di follower ed un po’ di fama. A livello di sponsorizzazioni, infine, Alessandro Riggio ha confessato che una “proposta da 50 mila euro guardando i suoi numeri non sono nulla”.

Dopo gli influencer di Instagram che guadagnano solo facendo promozioni dirette ecco anche gli influencer di TikTok che – oltre alla possibilità di promuovere prodotti a pagamento – guadagnano anche grazie a TikTok stesso che dà loro una paghetta.