TikTok rilancia Let Down dei Radiohead negli Stati Uniti

Thom Yorke e i Radiohead stanno vivendo un momento inaspettato grazie a TikTok, con il loro brano “Let Down” che ha fatto il suo ingresso nella Billboard Hot 100, posizionandosi al numero 91. Questo singolo, estratto dall’album “Ok Computer”, ha raggiunto le classifiche americane per la prima volta, diventando solo il quarto pezzo della band a farlo.

Gli unici brani precedenti dei Radiohead a entrare nella Billboard Hot 100 sono stati “Nude”, che nel 2008 ha raggiunto il 37° posto, “High And Dry” nel 1995 al 78° e “Creep”, che si è fermato al 34° nella sua prima apparizione.

Il successo attuale di “Let Down” su TikTok è sorprendente. Gli utenti hanno iniziato ad usarlo come colonna sonora di momenti toccanti. Un video che ha accumulato oltre 4 milioni di like mostra selfie generati con intelligenza artificiale di coppie famose o immaginarie e i loro figli ipotetici. Un altro video virale presenta un uomo che, dopo aver guardato intorno, si avvicina a sua moglie con il messaggio: “Perché sto piangendo guardando questo video di mio marito che mi cerca e poi finalmente mi trova?”.

Un cambiamento significativo rispetto a quando Thom Yorke manifestava ironicamente il suo disappunto per le scarse visualizzazioni dei Radiohead su TikTok. Ora, la canzone ha trovato una nuova vitalità e popolarità, risolvendo momentaneamente il problema.