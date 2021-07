TikTok offre ai propri utenti Spotify Premium gratis per un periodo di tempo: cosa bisogna fare per aderire alla promozione.

Ami la musica e vorresti tanto provare Spotify Premium, ma hai paura del costo eccessivo? In tuo soccorso potrebbe arrivare TikTok. Il celebre social cinese ha infatti stretto un accordo con il servizio di streaming musicale più famoso al mondo per creare una promozione davvero imperdibile, o di certo molto molto interessante. Di cosa si tratta? Scopriamola più nel dettaglio: ecco come avere Spotify Premium gratis per diversi mesi grazie all’app social più utilizzata dai giovanissimi.

TikTok offre Spotify Premium gratis

Periodicamente Spotify propone ai propri utenti delle offerte per abbattere i costi del proprio abbonamento almeno per un determinato periodo di tempo. Stavolta questa promozione arriva in collaborazione con TikTok. Le due app hanno infatti stretto un accordo per accontentare i propri fruitori.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/tiktok-app-iphone-telefono-5064078/

Si tratta di una promozione che permetterà a tantissimi utenti di godere della versione Premium della piattaforma streaming per un periodo di tempo non indifferente: ben tre mesi, per un risparmio di quasi 30 euro (se si potrebbe usufruire del servizio solo nella sua versione base). Ma cosa dobbiamo fare nel concreto per aderire a questa offerta?

Come fare per avere Spotify gratis grazie a TikTok

Ottenere questa promozione per tre mesi è molto semplice. Basta per prima cosa scaricare l’app del celebre social cinese dal Play Store. Dopo averla installata, bisogna registrarsi o loggarsi, qualora si abbia un account già attivo. Quindi, recandoci nella nostra pagina profilo, dovremo cliccare su uno sticker legato al mondo della musica che troveremo in alto a destra. Una volta fatto verremo indirizati alla pagina della promozione da poter riscattare. E il gioco è fatto! In pochi semplici passi avremo dunque guadagnato tre mesi di utilizzo gratuito della piattaforma streaming e potremo scoprire tantissime nuove canzoni da poter utilizzare anche nei nostri contenuti TikTok, per unire l’ultime al dilettevole.

FONTE FOTO: Pixabay