TikTok: Oracle guadagna il 7%

Le azioni di Oracle sono aumentate di circa il 7% dopo che la società di servizi cloud ha raggiunto un accordo per guidare le operazioni statunitensi di TikTok. L’accordo prevede la creazione di una joint venture che include Oracle, Silver Lake e MGX, con sede ad Abu Dhabi, per gestire la divisione statunitense di TikTok. La trattativa è stata conclusa dopo che il presidente Joe Biden ha firmato una legge che richiede la cessione dell’unità statunitense di TikTok a causa di preoccupazioni sulla sicurezza nazionale.

Secondo un memo inviato ai dipendenti di TikTok, Oracle sarà responsabile dell’audit e della convalida del rispetto dei termini di sicurezza nazionale concordati. I centri di calcolo basati su cloud di Oracle ospiteranno anche dati sensibili statunitensi. L’accordo è stato definito un “bel successo” per la società di servizi cloud, con un potenziale di crescita. Le azioni di Oracle sono aumentate dell’8% quest’anno, nonostante siano diminuite del 20% nell’ultimo mese.