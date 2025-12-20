10.9 C
Roma
sabato – 20 Dicembre 2025
Attualità

TikTok: Oracle guadagna il 7%

Da stranotizie
TikTok: Oracle guadagna il 7%

Le azioni di Oracle sono aumentate di circa il 7% dopo che la società di servizi cloud ha raggiunto un accordo per guidare le operazioni statunitensi di TikTok. L’accordo prevede la creazione di una joint venture che include Oracle, Silver Lake e MGX, con sede ad Abu Dhabi, per gestire la divisione statunitense di TikTok. La trattativa è stata conclusa dopo che il presidente Joe Biden ha firmato una legge che richiede la cessione dell’unità statunitense di TikTok a causa di preoccupazioni sulla sicurezza nazionale.

Secondo un memo inviato ai dipendenti di TikTok, Oracle sarà responsabile dell’audit e della convalida del rispetto dei termini di sicurezza nazionale concordati. I centri di calcolo basati su cloud di Oracle ospiteranno anche dati sensibili statunitensi. L’accordo è stato definito un “bel successo” per la società di servizi cloud, con un potenziale di crescita. Le azioni di Oracle sono aumentate dell’8% quest’anno, nonostante siano diminuite del 20% nell’ultimo mese.

Articolo precedente
Love Me: il teaser ufficiale su Prime Video
Articolo successivo
Mediaset: tregua dai reality?
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Concerto benefico a Cuneo

Google Pixel 10 Pro XL 256GB

Viaggi con Cap Viaggi Toscana

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.