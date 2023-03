TikTok, limite di 60 minuti al giorno per gli under 18

TikTok h presentato nuove funzioni volte soprattutto a migliorare la gestione del social per quanto riguarda l’utilizzo da parte di under 18. Nelle prossime settimane ogni iscritto minorenne alla piattaforma vedrà un messaggio dopo 60 minuti di utilizzo giornaliero: “Per supportare il tuo benessere, il tuo tempo davanti allo schermo non può superare 1 ora di tempo”. Se si vuole continuare a utilizzare la appa sarà necessario rispondere alla domanda, e dopo 100 minuti il promemoria di farà rivedere. È sempre possibile continuare a usare la app, quindi, che non si bloccherà del tutto, ma i promemoria resteranno attivi. TikTok potenzierà anche le capacità della sezione dedicata al controllo famigliare della sua app, che permette di impostare un blocco da remoto ai genitori, avere un resoconto del tempo di utilizzo, e impostare notifiche silenziate di default dopo una certa ora del giorno. Gli account di utenti con età tra i 13 e i 15 anni non ricevono di default notifiche push dopo le 21, quelli tra i 16 e i 17 dopo le 22. A parte queste limitazioni per gli adolescenti, TikTok introdurrà prossimamente anche filtri per il tempo di utilizzo aperti a chiunque volesse limitare l’utilizzo sconsiderato della app.