TikTok, la radical chic Lucrezia approda in tv e chiede a Valeria Marini: “Amo ma fai televisione?”, la sua reazione

Se hai TikTok ti sarai sicuramente imbattuto almeno una volta in Lucrezia, la radical chic per eccellenza che guarda di nascosto Uomini e Donne ma ai suoi amici dice che vede solo film in bianco e nero in lingua originale con sottotitoli in coreano.

Odia il capitalismo, i grandi marchi e pure gli stabilimenti balneari: per riconnettersi con la natura Lucrezia ed i suoi amici Lavinia Mafalda, Guido Baldo e Manfredi si sdraiano letteralmente nella sabbia. Frequenta le feste a Capalbio, passa l’estate al Forte [dei Marmi, ndr], indossa solo Birkenstock, parla con gli alberi, ha un vigneto in Toscana e sua mamma per vivere coltiva lavanda. Insomma: una radical chic in toto.

I suoi video su TikTok sono virali e Pierluigi Diaco l’ha così voluta ospite in una delle sue puntate di BellaMa’, il nuovo programma di Rai2. Ad annunciarlo è stata proprio Lucrezia su TikTok: “Ciao amo come va? Sono qua perché devo fare una trasmissione per la Rai. Mi avevano chiamata dicendomi che era per salvare gli elefanti in Indonesia, ma poi non era così! Però va beh possiamo trasmettere messaggi ecologici contro il capitalismo“.

In studio il suo personaggio è stato fatto interagire con Valeria Marini che però non ha saputo stare al gioco e credendo che fosse tutto reale ha smorzato il siparietto rispondendo in maniera seria alla sua domanda: “Amo ma fai televisione?”.

Lucrezia è stata la dimostrazione però che non tutti i format virali su TikTok se trasportati in tv funzionano. Forse è per questo motivo che Elisa Esposito, la prof di corsivo, ha rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip.

Nel dubbio, io suo fan da sempre.

OH CIAO AMOΠCOME VA?