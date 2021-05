Khaby Lame dopo aver ottenuto le attenzioni del boss di Facebook, Mark Zuckerberg, ha conquistato un commento anche dai capi di TikTok che si sono apertamente congratulati con lui.

Con 58 milioni di follower, infatti, Khaby Lame ha superato l’account ufficiale della piattaforma (fermo da tempo a 53 milioni). Quando l’influencer piemontese glielo ha fatto notare con un video ironico, TikTok ha risposto con grande fair play: «È la tua app. Noi stavamo solo scrollando».

L’assalto a Charli D’Amelio (116 milioni di follower) è ancora lontano, ma Khaby Lame ha tutte le carte in regola per farlo. Da una parte abbiamo la boss di TikTok America che grazie al social ha lanciato musica, reality e chi più ne ha più ne metta, dall’altra il giovane disoccupato che ha aperto un profilo per noia. Ce la farà?

Qualche giorno fa Khaby Lame è stato anche ospite a Le Iene perché vittima di un loro scherzo con un avvenente ragazza. Lo scherzo, ovviamente, è stato registrato prima di fidanzarsi con Zaira Nucci.

Lo abbiamo messo a durissima prova tra provocazioni sexy e foto compromettenti. Ecco lo scherzo di @sebagazzarrini , Giovanni Fortunato, Andrea Di Cello a Khaby Lame! #LeIenehttps://t.co/rxDYO0glAX — Le Iene (@redazioneiene) May 25, 2021

“E’ iniziato tutto per caso, grazie ai social. Ad ottobre 2020 le ho risposto ad una storia su Instagram. Abbiamo parlato per un po’, poi abbiamo smesso di scriverci” – ha confessato Khaby Lame a Webboh – “Nel mentre un giorno ci siamo incrociati per caso a Chivasso. Lei mi ha riconosciuto e mi ha ricontattato. Siamo tornati a parlare, fino a quando non le ho chiesto di uscire. La prima volta è stata bella e semplice allo stesso tempo. Siamo stati al McDonalds. Ora stiamo insieme da quasi due mesi. Festeggiamo il mesiversario il 16!

Mi ha preso subito appena l’ho vista. Lei è differente dalle altre. Ho capito immediatamente che le interessavo io come persona e non come personaggio di TikTok. E’ una cosa che mi ha fatto molto piacere. E’ proprio ciò che speravo. Sono stato fortunato. Mi piace tutto di lei. Non cambierei niente“.