TikTok, il video di quando Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori ha partecipato a un programma di RealTime

Massimiliano Caiazzo è ora per tutti Carmine di Mare Fuori, ma in pochi sanno che anni fa ha vestito i panni di Giorgio in un vecchio programma di RealTime. Il video è tornato virale su TikTok ed ha già fatto il giro del web.

“Su TikTok in questi giorni sta girando un vecchio trailer di Love Dilemma che ha come protagonista proprio Massimiliano Caiazzo” – si legge su Webboh – “Si tratta di un vecchio programma di Real Time in cui venivano affrontati i dilemmi adolescenziali causati da dubbi e perplessità dei più giovani tra relazioni e rapporti vari”.

E ancora:

“Massimiliano Caiazzo nella puntata a lui dedicata interpreta infatti un ragazzo di nome Giorgio. Nel trailer possiamo infatti scoprire il suo dubbio: Giorgio è innamorato della sorella del suo migliore amico quindi si trova costretto a prendere una decisione e cioè scegliere tra amore e amicizia. Una storia davvero interessante”.

Love Dilemma è un programma andato in onda su RealTime nel 2018 e ora disponibile in streaming su Discovery+. Massimiliano Caiazzo, come già scritto, è stato il protagonista di una puntata. Nel dettaglio la terza, dal titolo “Mi Fido Di Te”.

un piccolo Massimiliano su love dilemma su real time 😭😭😭 CHE TRASH QUESTI PROGRAMMI ADOROO EHRJRJRJRJR pic.twitter.com/fEcp0t8Rum — giuls🌙🌠 (@dreamingtom_) March 4, 2023