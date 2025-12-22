TikTok: gli Stati Uniti sotto il controllo di Larry Ellison

TikTok ha firmato un accordo per vendere le sue operazioni negli Stati Uniti a un gruppo di investitori guidato da Larry Ellison, l’amico miliardario di Trump, la cui famiglia ha un impero dei media e dell’intrattenimento in continua crescita.

Il CEO di TikTok ha annunciato che un accordo è stato firmato per vendere l’attività statunitense a un gruppo di investitori principalmente americani, con Larry Ellison, amministratore delegato della società di tecnologia Oracle, come uno dei principali protagonisti. Ellison è un alleato di lunga data del presidente Trump.

L’accordo prevede la creazione di una nuova società statunitense per monitorare i flussi di dati di TikTok e il funzionamento dell’algoritmo, con un gruppo di controllo composto dalla società di private equity Silver Lake, dal fondo sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti MGX e da Oracle, la società di software e data center guidata da Larry Ellison. La società madre di TikTok, ByteDance, con sede a Pechino, manterrà una partecipazione di minoranza e gli investitori esistenti di TikTok riceveranno anche azioni nell’ambito dell’accordo.

Larry Ellison è diventato un attore chiave nel futuro di TikTok dopo che i legislatori di Washington hanno iniziato a premere su TikTok per i suoi legami con la Cina. Ellison ha offerto di migrare tutti i dati degli utenti americani di TikTok sui server Oracle e ha ribattezzato il piano per isolare la Cina dagli utenti americani di TikTok “Progetto Texas”. Inoltre, Ellison è un sostenitore di lunga data del presidente Trump e ha fatto parte del suo entourage negli ultimi tempi.

L’impero dei media e dell’intrattenimento della famiglia Ellison include Paramount Skydance, che controlla CBS News, Paramount Pictures, Paramount+ e altro, guidata dal figlio di Larry, David. La famiglia sta inoltre tentando di acquisire Warner Brothers Discovery.

La nuova entità guidata da Ellison controllerà la moderazione dei contenuti su TikTok, il che potrebbe portare a cambiamenti per gli utenti americani dell’app. Gli esperti di libero arbitrio hanno espresso preoccupazione sul fatto che le nuove regole sui contenuti potrebbero censurare alcune voci.