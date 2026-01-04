TikTok e il trend della banca con Gigi DAlessio

Gli utenti di TikTok conoscono il “trend della banca”, un fenomeno in cui gli utenti commentano ironicamente sulla banca che preferiscono e spiegano i motivi della loro scelta. Il trend rivela che la miglior banca è sempre il papà, pronto ad aiutare i figli senza chiedere interessi.

Andrea D’Alessio, figlio dei cantanti Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, ha pubblicato un video su TikTok in cui vota le sue banche preferite. Inizia valutando Intesa San Paolo con 6 su 10, definendola affidabile e sicura. Poi, mostra una foto con suo padre Gigi e lo valuta 10000 su 10, sottolineando che non chiede interessi, è affidabile, sicuro e istantaneo.

Il video ha ricevuto oltre 650.000 visualizzazioni e più di 250 commenti, soprattutto da parte dei fan di Gigi D’Alessio. I fan ironizzano sul fatto di contribuire alla “banca” acquistando biglietti per i concerti e ascoltando le sue canzoni. Il trend è diventato un modo per i fan di Gigi D’Alessio di esprimere il loro amore e affetto per l’artista napoletano.