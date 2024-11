TikTok e i ‘filtri bellezza’, arriva la restrizione per gli adolescenti: ecco cosa cambia

Stop ai filtri che alterano l’aspetto fisico, come quelli che ingrandiscono labbra e occhi o cambiano il colore della pelle, su TikTok. I minorenni potranno continuare a utilizzare filtri divertenti, come quelli che trasformano gli utenti in animali, ma i filtri di bellezza saranno presto vietati. La decisione è stata annunciata durante un forum sulla sicurezza nella sede europea di TikTok a Dublino e il blocco sarà attivo già nelle prossime settimane per i profili degli utenti sotto i 18 anni, mentre i profili dei sotto 13 anni saranno completamente bloccati.

Per facilitare il controllo degli accessi, TikTok prevede di lanciare un sistema basato sull’intelligenza artificiale entro la fine dell’anno, capace di identificare gli utenti che dichiarano un’età falsa per sfuggire alle restrizioni. Chloe Setter, responsabile delle politiche sulla sicurezza dei minori, ha affermato che questa misura potrebbe infastidire alcuni giovani, ma l’obiettivo principale è la sicurezza.

La decisione di vietare i filtri di bellezza mira a ridurre la pressione sociale riguardo all’aspetto fisico, che colpisce in particolare gli adolescenti e le adolescenti, e a prevenire le conseguenze negative su emozioni e autopercezione. Secondo il Guardian, alcuni adolescenti hanno riferito di sentirsi poco attraenti dopo aver confrontato il proprio volto reale con quello modificato dai filtri, alimentando così insoddisfazione nei confronti del proprio aspetto.

Questa iniziativa di TikTok è parte di un crescente riconoscimento dell’impatto che i social media possono avere sul benessere psicologico dei giovani. Bloccare i filtri di bellezza rappresenta un passo verso la promozione di una rappresentazione più autentica e positiva di se stessi tra i minorenni. La compagnia si impegna a mettere al primo posto la sicurezza dei più giovani utilizzatori, affrontando una questione che è diventata sempre più rilevante nell’era digitale.

La nuova policy farà in modo che i ragazzi possano continuare a esplorare la creatività e il divertimento sulla piattaforma senza subire l’influenza negativa dei filtri che distorcono la realtà. TikTok si propone di proteggere i suoi utenti più vulnerabili, riflettendo una crescente consapevolezza dell’importanza della salute mentale e dell’autenticità nell’uso dei social media.