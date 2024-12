TikTok: È arrivato il momento della fine? Analisi della crisi della piattaforma

Nel corso degli anni, le iniziative per vietare TikTok negli Stati Uniti sono aumentate, in particolare dalla sua crescita nel 2020. Ecco un riepilogo degli eventi principali.

Nel 2020, dopo il divieto di TikTok in India, l’amministrazione Trump avvia indagini riguardanti l’app negli Stati Uniti. Ad agosto, Trump firma un ordine esecutivo per vietare TikTok e WeChat, obbligando ByteDance a cedere l’app a un ente non cinese. Microsoft e Oracle mostrano interesse, ma non si raggiunge un accordo, e un giudice blocca il divieto, ritenendolo in violazione del Primo Emendamento, permettendo così a TikTok di espandere la propria presenza.

Nel 2022, non ci sono stati tentativi significativi di divieto, ma TikTok attua misure per proteggere i propri dati. A giugno, annuncia che tutti i dati degli utenti americani saranno archiviati sui server di Oracle attraverso il “Project Texas”, per evitare manipolazioni cinesi, ma le preoccupazioni governative rimangono.

Nel 2023, l’amministrazione Biden vieta l’installazione di TikTok sui dispositivi federali e aumenta le richieste di regole più severe. Durante un’audizione al senato, il CEO di TikTok, Shou Zi Chew, viene interrogato sulle problematiche di sicurezza e privacy. Sebbene non ci siano risultati immediati, alcuni stati come il Montana cercano di istituire divieti, ma vengono bloccati come incostituzionali.

Nel 2024, con crescente pressione politica, la Camera dei Rappresentanti approva una legge che obbliga ByteDance a vendere TikTok entro 165 giorni o affrontare un divieto totale. Anche se necessita dell’approvazione del Senato, Biden si dice favorevole. Nonostante un primo tentativo si fermi, in aprile viene approvata una nuova legge per un divieto entro nove mesi, approvata bipartisan e firmata dal presidente. Il divieto è previsto per il 19 gennaio 2025, con la Corte Suprema pronta a esaminare il caso.

Le motivazioni per il divieto si legano a preoccupazioni di sicurezza nazionale, privacy dei dati e la possibilità di manipolazione delle informazioni da parte della Cina. Nonostante le misure di trasparenza adottate da TikTok, i dubbi persistono, e il contesto delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina complica ulteriormente la situazione.

Un eventuale divieto influenzerebbe milioni di utenti e la dinamica del mercato dei social media, creando incertezze per altre aziende tech e aumentando la concorrenza tra le piattaforme. Il destino di TikTok è cruciale per l’equilibrio commerciale e politico nel settore tecnologico.