La crescita di TikTok non si arresta. Il record di download dell’applicazione e l’aumento del volume delle conversazioni, che ha raggiunto il picco nel luglio del 2021, mostrano la grande popolarità della piattaforma cinese, destinata a diventare leader dei social media nel 2022. A rivelarlo è un’analisi di Talkwalker, azienda specializzata nella consumer intelligence, che descrive le tendenze nel settore dei social media per il prossimo anno. Le piattaforme social diventeranno sempre più canali di vendita, con soluzioni che permetteranno all’utente l’acquisto direttamente dall’app: un’evoluzione che sarà accompagnata e sostenuta da nuovi sviluppi dell’influencer marketing, una metodologia di marketing ormai dominante. In più, la creazione dei metaversi offrirà alle aziende nuove opportunità per raggiungere il pubblico: una dinamica già in corso prima del Covid-19 e che la pandemia ha accelerato, a causa di lockdown e restrizioni varie che hanno alimentato socializzazione e interazione online.

Al contempo, secondo gli analisti, la nostra vita social non sarà più chiusa tra Facebook, Instagram e TikTok, ma potrebbe continuare in altre piattaforme. Molte aziende adesso costruiscono le proprie reti social interne, con forum in-app e funzionalità per riprendere il controllo del loro pubblico. Ed è probabile, si legge nello studio, che i brand guideranno un processo di decentramento sui social media: nel 2022 i consumatori continueranno a interagire attraverso i principali social network, ma potremmo cominciare a vedere sempre più aziende, in particolare quelle nel settore dei viaggi, dei pagamenti e della navigazione, che incorporano componenti social direttamente nella loro esperienza utente.

Il report Social media trends, quest’anno alla settima edizione, si basa su un monitoraggio a livello mondiale realizzato attraverso la piattaforma di Talkwalker: sfruttando l’intelligenza artificiale, gli esperti hanno analizzato le conversazioni su tutti i media, inclusi siti web, social media e blog, nel periodo compreso tra luglio 2020 e agosto 2021. L’analisi del sentiment, vale a dire del tenore dei vari commenti, è stata eseguita con una precisione media del 90%, con la capacità di rilevare sarcasmo e commenti ironici.

Lavorare coi social

L’ascesa

La piattaforma di ByteDance conta oltre un miliardo di persone attive al mese e ha visto crescere i suoi iscritti del 45 per cento rispetto all’estate del 2020. Lo scorso maggio era stata l’applicazione non di giochi più scaricata al mondo, con 80 milioni di nuove installazioni. La popolarità dell’app è aumentata durante la pandemia, poiché le persone hanno trascorso più tempo al chiuso. “Durante i vari lockdown abbiamo registrato un’impennata media globale del 61% rispetto alla rilevazione precedente, portando l’applicazione a superare, unica insieme a Facebook, i 3 miliardi di download”, fa notare Francesco Turco, marketing executive di Talkwalker. Per questo gli analisti della società prevedono che TikTok prenderà il sopravvento su tutti gli altri social network nel 2022.

La piattaforma non esaurisce la sua missione nell’intrattenimento, ma offre nuove opportunità commerciali ai brand, con strumenti per realizzare campagne pubblicitarie ed entrare in contatto con potenziali clienti. di più: TikTok sta cercando di ridurre il processo d’acquisto a pochi click, velocizzando il passaggio dal video visualizzato sulla piattaforma alla pagina del sito che vende il prodotto pubblicizzato. E con la funzione TikTok Resumes consente agli utenti di pubblicare i propri curriculum e di candidarsi a un’offerta di lavoro direttamente attraverso la piattaforma.