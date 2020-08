Instagram Reels è ora disponibile in tutto il mondo e la somiglianza con il social network cinese TikTok è palese, tant’è che lo stesso TikTok via Twitter ha commentato in maniera provocatoria la nascita della nuova funzione creata da Mark Zuckerberg: “Bene, sembra familiare“.

well… this looks familiar 🤔😉 https://t.co/V8GyRSXkPu — TikTok (@tiktok_us) August 6, 2020

Ed effettivamente Reels è molto familiare a TikTok e negarlo sarebbe una bugia.

Il portale Wired.it ha stilato una lista di somiglianze e differenze fra Reels e TikTok, eccole nel dettaglio:

“Innanzitutto, TikTok dà la possibilità di registrare delle clip della durata di 15 o 60 secondi, mentre Reels per il momento si limita a quelle da 15. Un secondo particolare che salta all’occhio è il layout: il social network TikTok dispone gli strumenti per creare il video sulla destra dello schermo, a differenza del competitor che li colloca a sinistra. Gli strumenti in questione sono pressoché gli stessi, visto che entrambe le piattaforme permettono di interagire con l’audio, modificare la velocità del video, inserire gli effetti visivi e impostare un timer per la durata della clip. Insomma, i due prodotti sono parecchio simili. […] TikTok, dal canto suo, concede la possibilità agli utenti di duettare con altri creando video-collaborazioni e ha un algoritmo che suggerisce le clipin base agli interessi, cosa che Instagram ancora non possiede”.

Voi continuerete ad usare TikTok o vi sposterete su Reels?