TikTok, arrivano i video a pagamento lunghi 20 minuti

TikTok sta aggiungendo alla propria piattaforma un nuovo metodo per permettere ai creator di guadagnare direttamente dai loro video: sarà possibile pubblicare sul proprio profilo video a pagamento, lunghi fino a 20 minuti, che potranno essere visti solo dopo aver versato un gettone al creator. Il nuovo programma, che sarà attivo all’inizio solo in USA, si chiama Series e consentirà ai creatori di contenuti di creare una collezione di video da mettere in vendita. Ogni “serie” potrà avere fino a 80 episodi e le clip possono durare fino a 20 minuti. I creator potranno stabilire il prezzo di ogni singolo episodio in un range tra 1 e 190 dollari, e l’accesso potrà essere acquistato direttamente dalla pagina del profilo.

In questo modo TikTok fa concorrenza diretta a Patreon e OnlyFans, due piattaforme molto diverse ma che sono basate sullo stesso concetto: contenuti a pagamento per supportare i creatori di contenuti. Ovviamente le linee guida di TikTok non verranno modificate per Series, e il tipo di contenuti che sarà possibile pubblicare non saranno differenti da quelli attuali. Series sarà aperto all’inizio a una selezione di influencer, e più avanti nel corso dell’anno verrà aperto un form per fare richiesta di partnership. I creator potranno tenere tutti i guadagni meno una fetta di circa il 30 per cento, che andrà a TikTok. Sarà disponibile anche uno strumento web per controllare le performance e le statistiche dei propri video, come accade su YouTube.