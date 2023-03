Tiksounds Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.1 Senza Fili con microfono, Vero Suono Stereo, 35 Ore di Riproduzione, Visualizzazione dell’elettricità per Lavoro, Sportivi, Giochi

Dal marchio

Tiksounds Cuffie

Tiksounds è un giovane marchio globale di elettronica di consumo che si occupa principalmente di prodotti audio Bluetoth di alta qualità. Ci sforziamo di offrire ai nostri clienti in tutto il mondo articoli audio di qualità superiore con una buona qualità, una maggiore convenienza e il massimo delle funzioni che riempiono la loro vita con un suono incredibile.

Design per lo sport e la corsa

Accoppiamento in un Solo Passo e Controllo Touch Intelligente: Aprire il coperchio della custodia di ricarica e gli auricolari wireless si collegheranno automaticamente all’ultimo dispositivo accoppiato. Cuffie Bluetooth con pulsante di controllo intelligente touch control è multifunzionale, come ad esempio riprodurre musica, rispondere alle canzoni di commutazione di chiamata e attivare Siri.

35 ore di riproduzione: gli cuffie offrono 7 ore di musica, mentre la custodia di ricarica le estende a 35 ore.

IPX7 Impermeabile: Le X15 cuffie wireless vantano una protezione IPX7 che resiste agli spruzzi quotidiani di acqua, sudore e pioggia. Perfette per il fitness e per i viaggi.

Design Ergonomico e Facile da Trasportare: Le cuffie wireless sono ergonomiche e dotate di 3 tappi in silicone, progettati per diverse forme di orecchio per garantire una comoda vestibilità. la custodia di ricarica è piccola, solo 42g e può essere facilmente riposta in tasca.

Display a LED Accurato e Aspetto Squisito: L’auricolare senza fili utilizza l’esclusiva tecnologia di visualizzazione a LED per visualizzare con precisione la potenza rimanente della custodia di ricarica. L’aspetto è spray lucido al 100%, crea un tocco delicato e un aspetto squisito.