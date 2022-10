Tifoso Inter aggredito, "ci sono attenuanti": Sconcerti accende Twitter

“Ci sono anche le attenuanti”. Mario Sconcerti accende il dibattito su Twitter e va in tendenza per le dichiarazioni a Pressing sull’episodio avvenuto allo stadio di Firenze, dopo il match Fiorentina-Inter 3-4. I video diffusi sui social mostrano l’aggressione ai danni di un tifoso dell’Inter. “Siamo tutte persone civili che possono perdere la testa. La frustrazione è un’attenuante… Eravamo ‘sul caldo’ dopo una partita che l’Inter doveva giocare in 10… Non si può accusare di civiltà e fare lezioni di moralità su un avvenimento sportivo discretamente falsato”, dice Sconcerti.

Per queste affermazioni a #Pressing sull’aggressione subita da un tifoso dell’Inter al Franchi dopo il gol di Mkhitaryan pic.twitter.com/iymIAh6SHf — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) October 24, 2022