Tifosi Trento insultano polizia dopo divieto trasferta

La tensione è salita attorno alla partita di sabato tra Trento e Lecco. L’episodio più grave è avvenuto tra i tifosi di casa.

All’esterno dello stadio Briamasco è stato esposto uno striscione con una scritta a grandi caratteri: “Vietate le trasferte ai nostri rivali e poi vi offendete se vi chiamiamo maiali”. La parola “maiali” utilizzava i colori distintivi della Polizia di Stato. La protesta è contro la decisione del Commissariato di Governo di Trento, su richiesta del Questore e indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza, che aveva vietato la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Lecco.

Il Questore ha definito l’episodio una conferma della correttezza delle misure adottate, sottolineando come il divieto abbia evidentemente indispettito alcuni tifosi del Trento per l’impossibilità del confronto diretto. La Digos è stata incaricata di individuare i responsabili dello striscione, contro i quali saranno adottati provvedimenti adeguati alla gravità del gesto. In una nota ufficiale si afferma che, pur nel diritto di criticare, questa volta si sia travalicato il limite del civile dissentire, offendendo chi si sacrifica ogni giorno per la sicurezza dei cittadini.