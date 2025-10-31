18.1 C
Tifosi del Como in trasferta: emozioni a Napoli

A Napoli si prevede una forte presenza di tifosi del Como, con circa settecento persone pronte a seguire la squadra. Questo spostamento è favorito dalla possibilità di trascorrere il weekend nella città campana, ma soprattutto dalla passione crescente all’interno della tifoseria biancoblù. Diversi gruppi, come i Pesi Massimi, organizzeranno pullman per raggiungere Napoli esclusivamente per la partita, con rientro immediato per sostenere i giocatori in una sfida così importante.

Il desiderio di vedere la squadra in trasferta è particolarmente forte, considerando che i tifosi del Como hanno avuto solo un’occasione di seguirla lontano dal proprio stadio, a Bologna. Le tre partite successive sono state vietate, rendendo questa un’opportunità ideale per tornare a essere numerosi sugli spalti, sperando di vivere un’altra giornata storica. Per coloro che rimangono a Como, sono state organizzate visioni pubbliche della partita in vari locali e in un maxischermo allestito in via Recchi 11, nella nuova sede Cisl.

In merito alla questione dei tifosi, è intervenuto il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a proposito della partita che si svolgerà in Australia. Ha sottolineato che il rispetto per il pubblico è fondamentale, affermando che lo spettacolo calcistico ha valore solo in presenza di tifosi. Ha espresso la speranza che si possa trovare una soluzione sensibile per ridurre l’impatto dell’evento, garantendo che tutti possano partecipare.

