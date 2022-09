TicWatch Pro 3 Ultra GPS Wear OS Smartwatch Men Qualcomm 4100 Mobvoi Dual Processor System Watch Blood Oxygen IHB AFiB Detection

Prezzo: 489.74

TicWatch Pro 3 Ultra GPS è progettato per consentire un’esperienza veloce e fluida.

Con oltre 100 modalità di allenamento professionale*, TicWatch Pro 3 Ultra GPS ti motiva e libera il tuo vero potenziale. Dal nuoto all’allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT)**, l’orologio tiene traccia dei dati di fitness e salute in tempo reale, indipendentemente da come ti alleni.

*Per ottenere nuove modalità di allenamento, cerca TicExercise e TicHealth nel Google Play Store e aggiorna entrambe le app alle ultime versioni.

**Gli allenamenti ad intervalli ad alta intensità (HIIT) includono Burpee, High Knees, Squat Jumps, Squat Punch, Jumping Jacks, Mountain Climber, Plank, Twisting Mountain Climber, Reverse Crunch e Bridge.

TicWatch Pro 3 Ultra GPS è pronto per andare dove vai tu.

TicWatch Pro 3 Ultra GPS ti prepara per le tue nuove entusiasmanti sfide, aiutandoti a trovare ovunque ti trovi nel mondo con il supporto di cinque servizi di localizzazione GNSS e un barometro. Il doppio display con retroilluminazione colorata ti fa muovere anche di notte. Fino a 45 giorni di autonomia della batteria ti permettono di uscire dalla fitta della natura selvaggia. Tieni traccia dei tuoi parametri vitali con il ritmo cardiaco 24 ore su 24 in tempo reale e i livelli di fatica e di energia su richiesta per allenarti in modo intelligente.

Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e sistema a doppio processore Mobvoi

Indossa il sistema operativo di Google

Bluetooth 5.0, Wi-Fi: 802.11b/g/n

Gestione del benessere

Dimensioni (mm): 47 x 48 x 12,3

Vetro di copertura anti-impronta Corning Gorilla

Parti per un’avventura e un centro per la salute del cuore

Standard militare 810G

Monitoraggio sanitario 24 ore su 24, 7 giorni su 7

GPS integrato

Grado di impermeabilità IP68 e adatto per il nuoto in piscina

Rilevamento IHB/AFib e valutazione della fatica*

*Non destinato a diagnosticare o trattare alcuna condizione medica o per qualsiasi altro scopo medico.

*In conformità con le normative britanniche sui dispositivi medici, la funzione di rilevamento IHB/AFib non è disponibile nel Regno Unito.

*Richiede l’ultima versione di Spotify sul telefono e sull’orologio. Consulta il Google Play Store per gli aggiornamenti.

Nota: invia un SMS (solo Android), effettua una chiamata (solo Android).

Le seguenti condizioni possono influenzare in particolare le prestazioni di impermeabilità di TicWatch e dovrebbero essere evitate:

Cadute, urti o colpi violenti e uso violento.

Contatto con sapone o acqua saponosa quando ci si lava le mani, si lavano i piatti, si fa il bucato, si fa la doccia o si fa il bagno.

Contatto con acqua salata, cloro, profumo, solventi, detersivi, acidi o cibi acidi, insetticidi spray, lozioni, creme solari, oli o tinture per capelli.

Contatto con acqua ad alta velocità, come sci nautico, onde, cascate, pistole ad acqua ad alta pressione, rapide dei fiumi, rapide perturbazioni in piscine, lavelli, ecc.

Esposizione ad alta pressione, come acque profonde o in un recipiente ad alta pressione. Il liquido che entra nella porta MIC e nel foro dell’altoparlante può causare un malfunzionamento dell’audio, nel qual caso mettere il TicWatch Pro 3 Ultra GPS in un luogo asciutto e ventilato per farlo asciugare.