TicWatch Pro 3 GPS Wear OS Smartwatch Uomo Sport/Smart Watch Display a doppio strato Snapdragon Wear 4100 8GB Batteria da 3 a 45 giorni

Prezzo: 341.59

Il primo smartwatch Wear OS by Google a utilizzare la piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100

Hardware aggiornato, prestazioni più elevate e più veloci. 1 GB di RAM, 8 GB di ROM, un funzionamento più fluido e una migliore interazione che mai.

Un sensore di frequenza cardiaca più potente con 12 luci a LED, fornisce dati accurati.

Il barometro integrato, indica le variazioni dell’altimetro durante le attività sportive all’aperto.

Ha un aspetto migliore e dura più a lungo

Il passaggio da una schermata all’altra consente il risparmio della batteria

Evoluzione della tecnologia di visualizzazione a strati

Il display dell’ora dinamico mostra ogni secondo

Visualizza le variazioni dell’altimetro durante l’allenamento all’aperto

Advanced ALS (sensore di luce ambientale)

*Per abilitare la retroilluminazione automatica sotto il display TN, vai su “Impostazioni” -> “Gesto” e disattiva il “Tilt-to-wake” predefinito.

Fino a 72 ore in modalità Smart, goditi l’utilizzo completo delle funzionalità:

Goditi le app e i servizi Google fatti per il polso: Google Assistant, Google Pay, Google Fit, Google Maps e altro ancora.

Scegli tra centinaia di app su Google Play.

Gestisci le attività, tieni traccia degli allenamenti, controlla la tua musica, imposta promemoria, ricevi notifiche, rimani connesso a chiamate e messaggi e altro ancora.

Seleziona e personalizza il quadrante dell’orologio.

Fino a 45 giorni in modalità essenziale avanzata, nessun compromesso per il monitoraggio ininterrotto:

Supporta pedometro, monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 e monitoraggio del sonno*.

Ottiene l’ora e il livello della batteria a colpo d’occhio.

Risparmio energetico automatico quando la batteria scende al di sotto del 5%.

*Potrebbe essere necessario OTA per aggiornare il firmware.

Tieni traccia del tuo allenamento con la tecnologia AI

TicMotion è un algoritmo Mobvoi che rileva automaticamente il movimento, consente il monitoraggio proattivo durante la camminata, la corsa e il sonno, ecc.

TicExercise – Oltre 10 modalità di allenamento tra cui corsa all’aperto, ciclismo all’aperto, salto con la corda, nuoto, camminata indoor, canottaggio, stile libero, alpinismo, corsa indoor, ginnastica, ciclismo indoor e yoga, ecc.

TicHealth: integra e visualizza tutte le metriche delle prestazioni in modo intuitivo.

TicBreathe – Fornisce una guida agli esercizi di respirazione per mantenere la salute e rilasciare lo stress.

Compagno di fitness e guida alla salute, funzionalità più innovative

Compagno di fitness e guida alla salute, funzionalità più innovative

TicZen – Una nuova applicazione per monitorare e riflettere un livello di stress per tutto il giorno, ti aiuta a gestire meglio la salute mentale e fisica.

TicHearing – Rileva il rumore ambientale tra 30dB e 120dB, indica il livello di rumore con un avviso intelligente per proteggere l’udito.

TicSleep – Traccia automaticamente la durata del sonno e la qualità del sonno e fornisce un’analisi completa.

*Potrebbe richiedere OTA o scaricare l’applicazione sull’orologio tramite Google Play.

Ricevi chiamate e SMS sull’orologio

Altoparlante e microfono integrati ( La funzionalità di risposta alle chiamate e agli SMS è disponibile solo su smartwatch associati a telefoni Android. )

Posizionamento accurato

5 posizionamento del sistema satellitare ( GPS+GLONASS+Beidou+Galileo+QZSS )

Pagamento in vivavoce con NFC

Usa Google Pay per pagare direttamente dal tuo polso. ( Sicurezza su cui puoi contare. Richiede la configurazione di un blocco schermo )

I gradi di impermeabilità e antipolvere di TicWatch Pro 3 sono conformi a IP68 (1,5 m di profondità dell’acqua, 30 minuti) secondo lo standard 60529 della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC). Può essere utilizzato per attività acquatiche in acque poco profonde come le piscine.

Le seguenti condizioni possono influenzare in particolare le prestazioni di impermeabilità di TicWatch e dovrebbero essere evitate:

Cadute, urti o colpi violenti e uso violento.

Contatto con sapone o acqua saponosa quando ci si lava le mani, si lavano i piatti, si fa il bucato, si fa la doccia o si fa il bagno.

Contatto con acqua salata, cloro, profumo, solventi, detersivi, acidi o cibi acidi, insetticidi spray, lozioni, creme solari, oli o tinture per capelli.

Contatto con acqua ad alta velocità, come sci nautico, onde, cascate, pistole ad acqua ad alta pressione, rapide dei fiumi, rapide perturbazioni in piscine, lavelli, ecc.

Esposizione ad alta pressione, come acque profonde o in un recipiente ad alta pressione. Il liquido che entra nella porta MIC e nel foro dell’altoparlante può causare un malfunzionamento dell’audio, nel qual caso mettere il TicWatch Pro 3 GPS in un luogo asciutto e ventilato per farlo asciugare.

Domande e risposte

Q1:Dove posso rintracciare il mio pacco?

UPS: https://www.ups.com/track?loc=en_US&requester=ST/

DHL: https://www.dhl.com/en/express/tracking/tracking_faq.html

Altre spedizioni: www.17track.net

Se ancora non riesci a trovare il tracciamento del tuo pacco, contatta il nostro servizio clienti!

Q2: Il prodotto che ho ricevuto non è come descritto nella pagina web, cosa devo fare?

Si prega di contattare il nostro SERVIZIO CLIENTI IN PRIMO LUOGO, vi forniremo soluzioni soddisfacenti.

In qualità di VENDITORE GLOBALE, la reputazione significa molto per noi. Per favore, fidati di noi.

Q3: Perché nessuno risponde ai miei messaggi su Aliexpress?

A volte, potremmo perdere i tuoi messaggi a causa di diversi turni di lavoro, ti preghiamo di inviarci nuovamente i messaggi.

Altrimenti, puoi contattare il sito Web del nostro negozio ufficiale (http://support.mobvoi.com) per il servizio post-vendita.

Per favore CONTATTA SEMPRE PRIMA IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI, ogni volta che hai problemi con i tuoi ordini. Grazie!