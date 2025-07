Tickmill apre a Muscat: nuova era per il trading in Oman

Tickmill, broker finanziario con sede a Londra, ha inaugurato una nuova sede a Muscat, in Oman, grazie a una collaborazione con la società locale ProTrade. L’obiettivo dell’apertura è soddisfare la crescente richiesta di servizi di trading in forex e CFD nella regione del Golfo.

L’ufficio, situato in Al Ghubrah Street, offre ai trader omaniti assistenza clienti personalizzata, formazione sui mercati e una connessione diretta con i mercati globali. Sudhanshu Agarwal, CEO di Tickmill, ha sottolineato l’importanza di questa espansione come parte della strategia a lungo termine dell’azienda nel mondo arabo, evidenziando l’unione di competenze globali e conoscenza locale grazie alla partnership con ProTrade.

Ahmed Al-Moussawi, fondatore e CEO di ProTrade, ha espresso soddisfazione per la collaborazione, promettendo un accesso ai mercati finanziari più professionale e trasparente per i trader locali. Questa iniziativa arriva in un contesto di forte aumento dell’attività commerciale in Medio Oriente e Nord Africa, dove Tickmill ha registrato un incremento del 54% nei volumi di trading dei clienti nella prima metà del 2024, pari a oltre 135 miliardi di dollari.

ProTrade, guidato da Al-Moussawi, offre una solida esperienza nei servizi di intermediazione e contribuirà a fornire ai trader omaniti accesso alla liquidità globale. Il nuovo hub includerà anche seminari in lingua araba e consulenze dedicate, potenziando così il riconoscimento del marchio Tickmill nel Golfo.

Tickmill, attiva dal 2014 e con licenze da enti quali la FCA inglese e la CySEC, sta accelerando la propria strategia in MENA, in linea con le mosse di concorrenti nel settore. Nonostante un ambiente di trading al dettaglio in Oman più contenuto rispetto ad altre nazioni del Golfo, il contesto normativo favorevole sta attirando sempre più broker finanziari.