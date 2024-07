TicketOne è Official Supporter dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: si occuperà della gestione del ticketing online e fornirà al Comitato Organizzatore tutti i servizi di ticketing e di accesso per le competizioni e le Cerimonie della grande manifestazione sportiva che si terrà in Italia nel 2026.

