Tiberio Timperi, il Codacons interviene sullo scontro con Ippoliti: “Bullismo e minacce”

Questa settimana movimentata condita da catfight vip quotidiane si è chiusa col botto. Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi hanno avuto uno scontro durante Unomattina in Famiglia. Ippoliti ha accusato il collega di aver sbuffato durante la sua rassegna stampa e il conduttore ha cercato di chiudere il botta e risposta in modo infelice: “Vuoi finire qui la rassegna stampa? Ok grazie a arrivederci. Ok ma non ne parliamo ora, parliamone dopo, così dopo facciamo i conti“. E proprio questa frase ha attirato le attenzioni del Codacons.

Il presidente dell’associazione per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, Carlo Rienzi, attraverso un comunicato stampa ha accusato Timperi di aver avuto un atteggiamento ‘non idoneo alla fascia protetta, condito da minacce e frasi violente’. Per questo motivo il Codacons ha deciso di depositare un esposto contro il presentatore di Unomattina.

Tiberio Timperi e il comunicato del Codacons.

“Da Timperi è arrivato oggi un esempio di cattiva televisione, un episodio che si aggiunge al caso della bestemmia pronunciata anni fa dal giornalista dagli schermi Rai e che portò , dopo una denuncia del Codacons, ad una sanzione da 25mila euro nei confronti della rete – dichiara il presidente Carlo Rienzi – L’atteggiamento odierno di Timperi, condito da minacce e frasi violente come “Parliamo dopo, facciamo i conti dopo”, sembra non solo una recidiva di comportamenti già in passato sanzionati dall’Autorità, ma una vera e propria forma di bullismo e prevaricazione, peraltro in piena fascia protetta, che viola tutte le norme e i regolamenti di settore. Per tale motivo abbiamo deciso di presentare un nuovo esposto contro Timperi chiedendo l’intervento di AGCOM e Commissione di vigilanza Rai, affinché sospendano il conduttore da Unomattina in Famiglia e adottino i dovuti provvedimenti sanzionatori. – si legge nel comunicato del Codacons – Certe scene e atteggiamenti non sono idonei”.