Tiberio Timperi 'cameriere' al pranzo di Natale di Sant'Egidio

Giornata di beneficenza per il popolare giornalista e conduttore Tiberio Timperi. Per celebrare il Santo Natale, Tiberi infatti ha scelto di servire a tavola al tradizionale pranzo di Natale della Comunità di Sant’Egidio che ogni anno offre cibo a chi è più in difficoltà, a chi è povero e solo, a chi non ha una casa, a chi è anziano e sente il peso dell’isolamento. L’anno scorso la Comunità, anche grazie all’aiuto di tante persone, ha offerto il pranzo di Natale a 80.000 persone in Italia e 250.000 nel mondo. Quest’anno il pranzo nella sede romana della comunità sarà servito dal ‘cameriere’ d’eccezione, il conduttore de ‘I Fatti Vostri’ Tiberio Timperi.