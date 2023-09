Ti TIN Accappatoio Per Bambino o Bambina con Cappuccio in Spugna | 100% Cotone Morbido e Assorbente con Un Design a Stelle Color Celeste, Taglia da 3 a 4 Anni

Descrizione prodotto

Accappatoio Per Bambini

Dimensioni per bambini da 3 a 4 anni, altezza da 93 a 104 cm.Materiale: 100% spugna di cotoneTemperatura di lavaggio: 40º. Si può utilizzare l’asciugatrice. Non si restringe. Non usare candegginaProdotto in Spagna, con fibre resistenti che aiutano a prevenire l’usura precoce dell’indumento.Morbido e assorbente. Con una divertente stampa a forma di stella

Benvenuti nel mondo Ti-tin. La nostra storia è iniziata 70 anni fa, ma il nostro spirito rimane quello di un bambino… perché sono quelli che ci continuano a ispirare. Innovare, creare e progettare per i più piccoli è stata da sempre la nostra passione.

Con la stessa illusione che il primo giorno, iniziamo una nuova tappa, condividendo i nostri sogni e impegnati con il desiderio di continuare a offrire il meglio da noi stessi. A tutti coloro che ci hanno accompagnati fino a qui, vi ringraziamo la vostra fedeltà, e vi invitiamo a condividere i nostri sogni e a crescere insieme. Chi non conoscete ancora il mondo Ti-tin, vi invitiamo a accompagnarci nel nostro viaggio…

Set mantello da bagno con cpaucha + bavaglino a punto croce.

Set di mantellina da bagno con cappuccio + bavaglino a punto croce: il mantello è un must per avvolgere il tuo bambino al momento della doccia e il bavaglino a punto croce è molto utile per evitare che il tuo bambino si sporchi nei pasti o bagni con i suoi vestiti che indossa.

Materiale: 100% spugna di cotone (320 g/m²), che garantisce una sensazione extra morbida e molto assorbente.

Manutenzione: lavabile in lavatrice (con temperatura consigliata di 40°C) e adatto all’asciugatrice. Non si restringe.

Prodotto in Spagna, con fibre resistenti che aiutano a prevenire il deterioramento precoce dei vestiti.

Taglia consigliata: 0 – 12 mesi. Si tratta di un set essenziale da regalare a qualcuno.

