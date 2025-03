Ti sembra che il tuo gatto dorma molto? Ti svelo cosa gli sta succedendo

Hai notato che il tuo gatto dorme più del solito? Questo comportamento, soprattutto in inverno, è normale e ha radici scientifiche. I gatti dormono in media dalle 12 alle 16 ore al giorno, ma durante i mesi freddi possono superare anche le 20 ore. Questo aumento è legato alla necessità di conservare energia e mantenere una temperatura corporea stabile, dato che il freddo richiede uno sforzo maggiore. Per risparmiare energia, i gatti riducono l’attività fisica e preferiscono accoccolarsi nei luoghi caldi della casa.

Un altro fattore che influisce sul sonno è la diminuzione delle ore di luce naturale durante l’inverno, che afecta il ritmo circadiano del gatto. La riduzione della luce provoca un aumento della produzione di melatonina, l’ormone che regola il ciclo sonno-veglia, spingendo il gatto a dormire di più. Tuttavia, se un gatto diventa eccessivamente apatico, rifiuta il cibo o non reagisce agli stimoli usuali, potrebbe esserci un malessere fisico e sarebbe opportuno contattare un veterinario.

Per garantire il benessere del gatto durante l’inverno, è utile creare spazi caldi dove possa riposare e stimolarlo a giocare quotidianamente. Inoltre, è importante verificare che la sua dieta sia adeguata alla stagione, in quanto potrebbe necessitare di un apporto calorico maggiore. Conoscere il proprio gatto è fondamentale per distinguere tra un normale adattamento e segnali di disagio, affinché possa trascorrere un inverno sereno e in salute.