Ti sei mai chiesto perché il tuo gatto miagola così tanto?

Se desideri scoprire perché il tuo gatto miagola così tanto nell’ultimo periodo questa risposta – che non ti aspetti – ti sorprenderà.

Sapevi già che il modo di miagolare di un micio può variare da gatto in gatto e, ancor di più, dal tipo di richiesta che uno di loro vorrebbe avanzare al suo umano interlocutore? Nonostante vi siano tre già ben note ragioni per le quali un gatto possa rivolgersi a noi con un miagolio più insistente del solito, vi è una quarta motivazione che ha strettamente a che vedere con il nostro modo di comunicare con loro e che potrebbe sorprenderci.

Perché il tuo gatto miagola così tanto? I motivi di quest’abitudine

Un miagolio insistente del gatto può tendenzialmente significare tre cose. La prima è che il gatto ha fame e miagolando cerca di attirare la nostra attenzione per ricevere del cibo.

La seconda riguarda il suo bisogno di attenzioni in senso lato, il micio vorrebbe trascorre del tempo con noi e ci chiama per avvertirci di questo suo desiderio. La terza è altrettanto diversificata e può riguardare, invece, il suo desiderio di essere spazzolato, di uscire dalla porta di casa oppure di voler momentaneamente rimanere per conto suo.

Cosa vuol dire, allora, se un gatto miagola insistentemente quando non ha nessuno di questi bisogni finora elencati? Potrebbe voler parlare realmente con noi? Come già dovremmo sapere i gatti non hanno la capacità di apprendere tutte le parole del nostro vocabolario, nonostante alcune di queste riescano ad rimanere ben impresse nella loro memoria poiché frequentemente ripetute e associate ad azioni, oggetti o abitudini dei membri della loro famiglia. L’esempio più evidente può essere, ad esempio, l’ascolto del suono del suo nome.

Miagolio insistente nel gatto: cause ed eventuali rimedi

In tal caso, quando il gatto sentirà pronunciare una di queste parole – pur non avendo alcun bisogno da esaudire, cercherà di farci capire che lui ha realmente “compreso” il nostro passo nella sua direzione.

Se desideriamo prendere al balzo quest’occasione, pur non avendo una reale certezza che il gatto possa ascoltarci come vorremmo, potremmo rispondere ai suoi richiami continuando a rivelare a lui il nostro pensiero. Al contempo, però, non bisogna dimenticare che un gatto potrebbe miagolare frequentemente anche per motivi di stress, di paura oppure per problematiche di salute.