Ti sei mai chiesto perché il gatto si stiracchia?

Non è un’abitudine insolita, il gatto si stiracchia e allunga ogni qual volta che si alza, ma perché? Una ricerca svela il motivo.

Chi vive con un gatto probabilmente è già a conoscenza di quanto amino allungare il proprio corpo. Mentre il felino si stiracchia e contorce in posizioni che sembrano sfidare la fisica, probabilmente viene naturale chiedersi per quale motivo lo fanno. Comprendere il proprio quattro zampe domestico è un must per un proprietario di animali e una ricerca inglese sembra avere compreso questo loro comportamento.

Perché il gatto si stiracchia e allunga: la ricerca

Quando il gatto si allunga sembra immerso in una sessione di yoga, dove si contorce nelle posizioni più strane possibili. Questo loro comportamento non ha attirato l’attenzione dei proprietari di gatti, ma anche di un gruppo di ricercatori del Royal Veterinary College di Londra.

Osservando attentamente il comportamento di stirarsi del gatto, sono giunti a diverse conclusioni. Innanzitutto è bene sottolineare che l’allungamento del gatto non comporta nessun tipo di rischio per il felino, essendo un comportamento naturale per loro.

Quando si allungano mettono in moto un meccanismo fisico per stirare i muscoli e riattivandoli aumentando l’afflusso di ossigeno nel sangue. Grazie a questi movimenti, infatti, il gatto è in grado di ritornare vigile e scattare pochi secondi dopo essersi svegliato da quel riposino.

I gatti sono in grado di dormire fino a 16 ore. Mentre di notte sono più attivi, di giorno si è soliti vederli mentre dormono per lunghi periodi. Ma anche se li vediamo dormire, questo non vuol dire che non siano sempre vigili e sull’attenti. Difatti, le sue ore di sonno, sono composte da piccoli sonnellini e quando si sveglia, ha bisogno di stiracchiarsi per mantenere attivi i suoi muscoli.

Quando il gatto inarca la schiena e allunga gli arti, non è solo per migliorare il suo stato fisico. Lo stretching felino offre al quattro zampe peloso alcuni sorprendenti benefici mentali. In primis allevia lo stress, aiutando a calmare la mente e il corpo del gatto.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Inoltre lo stretching stimola il rilascio di endorfine, gli antidolorifici naturali dell’organismo e le sostanze che migliorano l’umore. Per questo il gatto appare anche più sereno e contento dopo una sessione di “yoga” post riposino.