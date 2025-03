Ti sei mai chiesto perché i canguri hanno così tanti muscoli?

I canguri, simboli di forza e agilità dell’Australia, possiedono una straordinaria muscolatura che consente loro di compiere salti potenti e di muoversi con efficienza. Invece di camminare o correre, questi marsupiali saltano, coprendo grandi distanze senza affaticarsi grazie a muscoli robusti e una struttura fisica unica. I tendini delle loro zampe immagazzinano energia elastica durante il salto, facilitando il movimento successivo. Le zampe posteriori sono specialmente adattate per il salto: i muscoli delle cosce e dei quadricipiti forniscono la spinta, mentre i tendini elastici agiscono come molle, assorbendo l’impatto e restituendo energia per il salto successivo. Con questa configurazione, i canguri possono raggiungere velocità oltre i 60 km/h e saltare fino a 9 metri in un balzo.

La coda gioca un ruolo cruciale, non solo come strumento di equilibrio durante i salti, ma anche come supporto durante i combattimenti, aiutandoli a dare potenti calci. I diversi tipi di canguri presentano variazioni nella muscolatura: il canguro rosso è il più robusto, con potenti muscoli nelle zampe posteriori che gli consentono salti notevoli, mentre il canguro delle Paludi ha una struttura più leggera, adatta a un ambiente fangoso, ma meno potente. In sintesi, la combinazione di forza, agilità e adattamenti specifici dei canguri rende questi animali unici nel loro habitat.