“I personaggi di questo racconto mi hanno insegnato a credere che l’impossibile può essere realtà, come nel caso della terapia CAR-T che può guarire bambini che non hanno altre possibilità di cura”, parla così Serena Rossi nel video girato nel backstage durante le riprese di “Le Avventure stellari di Sole e Toni”, 16 letture animate dell’omonimo libro, un racconto che spiega con delicatezza e fantasia tutte le tappe di questo percorso terapeutico avanzato, che rappresenta l’ultima frontiera nella lotta ai tumori. “Non conoscevo questa terapia e le sue potenzialità; sono contenta di poter contribuire alla diffusione della sua conoscenza. L’informazione è fondamentale”.

Ti racconto le CAR-T



In un intreccio tra realtà e animazione, Serena incontra Sole, una bambina di 6 anni affetta da leucemia linfoblastica acuta e il suo amico Toni, un piccolo linfocita T, che grazie alla tecnologia CAR-T viene potenziato geneticamente e si trasforma in un piccolo supereroe. Insieme vivono un vero e proprio viaggio spaziale, attraverso tutte le tappe del percorso verso la cura. Un racconto delicato, per tutte le età, che fa riflettere sul significato profondo dell’innovazione scientifica e sul contributo che la scienza può dare alla vita.

Tutti i video sono disponibili sul canale YouTube “Innovazioni per la vita”, promosso da Novartis in collaborazione con FIAGOP (Federazione Italiana delle Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica Onlus) e con il Patrocinio di AIL (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma): un canale con tante playlist in continua evoluzione, che raccoglieranno video informativi, approfondimenti con gli esperti, testimonianze di pazienti e familiari. Una finestra di informazione dedicata agli adulti, ma anche ai bambini.