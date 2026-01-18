La commedia “Ti ho sposato per allegria” di Natalia Ginzburg è una pièce teatrale che esplora con ironia e profondità le dinamiche della vita di coppia. La storia, descritta con un linguaggio quotidiano, segue le vicende di un gruppo di personaggi le cui storie sembrano semplici e familiari, ma che in realtà sono intricate e complesse.

Il protagonista della storia è un personaggio che si trova in un labirinto, dove ogni percorso sembra condurre allo stesso punto di partenza, costringendolo a ripartire e cercare un nuovo cammino, proprio come nella vita. I personaggi non sembrano mossi da empatia verso l’altro, ma sembrano invece reggersi o crollare negli obblighi mal sopportati dei vincoli familiari.

Il rapporto tra Giuliana e Pietro è al centro della storia, e si chiede se il loro matrimonio possa proseguire con allegria. Tuttavia, questa allegria sembra essere solo un’illusione, poiché i due protagonisti non sembrano essere stati veramente felici nemmeno all’inizio della loro relazione. Lei era una ragazza sull’orlo del suicidio, mentre lui era in lotta tra l’anticonformismo e la gabbia borghese.

La sincerità dei personaggi è paradossale e a volte brutale, e li porta a chiedersi ossessivamente perché si sono sposati. La pièce teatrale, diretta da Emilio Russo, vede la partecipazione di Giampiero Ingrassia, Marianella Bargilli, Lucia Vasini, Claudia Donadoni e Viola Lucio, e si avvale della collaborazione di vari professionisti per le scene, i costumi, le musiche, le luci e il video.