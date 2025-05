Ti aspetto a casa mia

Robert Francis Prevost, noto come Papa Leone XIV, ha una parente in Italia: Carmen Cecilia Cristina Prevost Navea, che vive a San Severino Marche dal 2015 dopo essere nata nel 1961 a Mirtaflores, in Perù. Carmen ha invitato il Papa a casa sua per fargli assaporare i piatti peruviani, sottolineando che condividono una parentela attraverso un trisavolo comune. In un video diffuso da ANSA, Carmen esprime la sua gioia per l’elezione di Robert a Pontefice: “Siamo tutti felici per la sua designazione. Anche se non ci conosciamo personalmente, siamo legati dalla stessa famiglia Prevost”. Il legame familiare risale a un bisnonno, con collegamenti che si estendono anche a Canada, Inghilterra e Svizzera.

Carmen ha dichiarato che Papa Leone XIV è “un pastore dal cuore peruviano” e ha tentato di incontrarlo a Lima in passato, senza riuscirci. Successivamente, ha espresso la sorpresa e l’emozione per la sua nomina al soglio pontificio, che ha colto di sorpresa lei e i suoi cari. Prima di trasferirsi in Italia, ha vissuto a Lima, dove il nuovo Papa ha trascorso gran parte della sua carriera come missionario e vescovo.

Carmen è molto religiosa e fa parte della confraternita della Santissima Vergine Addolorata. Dopo l’elezione papale, le consorelle di Carmen si sono recate dalla sindaca di San Severino Marche per condividere la gioia di avere un familiare del nuovo Pontefice. Il Comune ha pubblicato sui social un post per commemorare questo legame di parentela tra i due Prevost.

