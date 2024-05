“Ti aspettiamo” La coppia Vip annuncia a sorpresa l’arrivo del primo bebè: i fan sono felicissimi

Una notizia inaspettata ma carica di gioia per i fan del rapper Lazza e della sua compagna Greta Orsingher. Avevano reso pubblica la loro storia d’amore solo qualche mese fa, e oggi i due annunciano con un tenero post su Instagram di essere in dolce attesa del loro primo figlio.

Con la didascalia “Minilazzala”, Lazza e Greta hanno condiviso con i loro follower un momento speciale, mostrando un’ecografia e un paio di mini sneakers. L’emozione è palpabile tra i commenti, con amici e colleghi. Emma Marrone, Laura Pausini, Chiara Ferragni, Elettra Lamborghini, Luca Argentero, Fred De Palma e Tony Effe hanno espresso i loro auguri e la loro felicità per la coppia.

Greta Orsingher, 25 anni, originaria di San Diego ma con radici italiane, è nota al mondo della cronaca rosa. Studia a Milano Comunicazione, Media e Pubblicità presso lo IULM. Dopo aver avuto un flirt con Fedez e aver partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne nel 2017, si prepara a diventare mamma accanto al suo compagno Lazza, nome d’arte di Jacopo Lazzarini.

Rapper, musicista e produttore discografico italiano nato a Milano nel 1994, inizia gli studi di pianoforte presso il liceo musicale del conservatorio Giuseppe Verdi, per poi passare a un liceo linguistico senza completarlo. Entrato nel mondo dell’hip-hop, ha fatto parte dei collettivi Zero2 e Blocco Recordz e ha partecipato alla manifestazione annuale di freestyle Tecniche Perfette nel 2009. Lazza è noto per l’utilizzo del linguaggio riocontra nei suoi testi, invertendo le sillabe delle parole per creare rime caratteristiche.

Lazza e Greta si sono conosciuti da pochi mesi ma il loro amore sembra essere già pronto per vivere una nuova e meravigliosa avventura insieme. Non possiamo fare altro che augurare loro tutto il meglio per questo nuovo capitolo della loro vita. Aspettiamo con ansia di partecipare al gender reveal party che sicuramente la coppia organizzerà tra quel mese. Qualche giorno fa abbiamo appreso il sesso del nascituro per un altra coppia di bellissimi vip, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga che vedranno tutto in rosa tra poco.