12.9 C
Roma
sabato – 27 Dicembre 2025
Sport

Thymen Arensman trionfa nel Tour de France

Da stranotizie
Thymen Arensman trionfa nel Tour de France

Thymen Arensman, corridore della INEOS Grenadiers, è molto soddisfatto di come è andata la sua stagione. Ha vinto una tappa del Tour of the Alps, dove si è classificato secondo in generale, e due tappe del Tour de France, una a Luchon-Superbagnères e l’altra a La Plagne, dove ha attaccato campioni come Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard.

Nonostante un Giro d’Italia non molto positivo, in cui è uscito presto di classifica e non ha ottenuto risultati migliori dell’ottavo posto in una tappa, Arensman sembra aver ritrovato una certa serenità. In un’intervista, ha dichiarato che è stato l’anno più felice della sua vita, grazie anche alla sua vita personale, che conta molto per lui. La sua ragazza è venuta a vivere con lui ad Andorra, hanno un cane e la sua famiglia è in salute.

Arensman aveva precedentemente parlato della sua delusione per il Giro d’Italia, dove dopo la prima tappa si era seduto nel pullman a piangere perché lo voleva troppo. Tuttavia, ha imparato a essere più onesto con se stesso e ad ascoltare il suo corpo, senza esagerare con gli allenamenti.

Riguardo ai suoi successi al Tour de France, ha raccontato di aver visto la sua famiglia lungo il percorso e di aver condiviso la vittoria con loro, momento che considera molto speciale. Le due vittorie di tappa al Tour sono state la ciliegina sulla torta di un anno già positivo.

Articolo precedente
Influenza in Italia
Articolo successivo
Pietro Lorefice contro attacco Corte Conti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.