Thymen Arensman trionfa nel Tour de France

Thymen Arensman, corridore della INEOS Grenadiers, è molto soddisfatto di come è andata la sua stagione. Ha vinto una tappa del Tour of the Alps, dove si è classificato secondo in generale, e due tappe del Tour de France, una a Luchon-Superbagnères e l’altra a La Plagne, dove ha attaccato campioni come Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard.

Nonostante un Giro d’Italia non molto positivo, in cui è uscito presto di classifica e non ha ottenuto risultati migliori dell’ottavo posto in una tappa, Arensman sembra aver ritrovato una certa serenità. In un’intervista, ha dichiarato che è stato l’anno più felice della sua vita, grazie anche alla sua vita personale, che conta molto per lui. La sua ragazza è venuta a vivere con lui ad Andorra, hanno un cane e la sua famiglia è in salute.

Arensman aveva precedentemente parlato della sua delusione per il Giro d’Italia, dove dopo la prima tappa si era seduto nel pullman a piangere perché lo voleva troppo. Tuttavia, ha imparato a essere più onesto con se stesso e ad ascoltare il suo corpo, senza esagerare con gli allenamenti.

Riguardo ai suoi successi al Tour de France, ha raccontato di aver visto la sua famiglia lungo il percorso e di aver condiviso la vittoria con loro, momento che considera molto speciale. Le due vittorie di tappa al Tour sono state la ciliegina sulla torta di un anno già positivo.