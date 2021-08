Il 26 agosto 1843 è stata inventata la macchina da scrivere. O meglio, è stato concesso il brevetto intitolato “improvements in machine for printing”. Insomma, il brevetto era per “miglioramenti della macchina per stampare”, ma da tempo sono tutti d’accordo che quella immaginata da Charles Thurber, nato a Worcester, in Massachusetts, nel 1803, fosse la primissima versione della macchina da scrivere. Lui era un inventore che si occupava di realizzare armi da fuoco. Secondo il libro “The Marvel of Modern Mechanism (1901)”, “è stato il primo a mettere un foglio di carta in un rullo e dargli un moto longitudinale in seguito alla pressione di tasti collegati a lettere e spazi”. La macchina di Thurber, per sua stessa ammissione, era “slow and crude”, lenta e rozza, e soprattutto non fu mai prodotta.

Ce n’era un solo esemplare, oggi esposto in un museo a Worcester. Interessante la descrizione che ne fece lo stesso Thurber nella domanda di brevetto: “Questa macchina è pensata come un sostituto per la scrittura, quando scrivere con la penna non è conveniente a causa dell’incompetenza dello scrivente. Ma è pensata in particolare per essere usata da chi non vede e che, toccando i tasti potrà determinarne le lettere collegate e quindi mettere i propri pensieri su carta. Ma è anche pensata per le persone nervose che non riescono a scrivere. E’ utile per tenere un registro pubblico che può venire come se fosse stato stampato. Ed è pensata per coloro che desiderano tenere un diario leggibile di eventi quotidiani, in modo che possa essere letto con facilità o trasmesso ad altri”.