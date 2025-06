Thuram sull’Inter: Finale di Champions e Futuro

Durante un’intervista con il NY Times, il centravanti dell’Inter, Marcus Thuram, ha condiviso le sue riflessioni sulla recente finale di Champions League e le prospettive per la prossima stagione, inclusa la nomina di Chivu.

Thuram ha descritto la finale come una partita in cui l’Inter non è riuscita a esprimere il proprio gioco, affrontando una squadra avversaria, ritenuta la migliore al mondo. Ha sottolineato che il risultato di cinque a zero rispecchia fedelmente ciò che è accaduto in campo e ha aggiunto che le buone prestazioni della squadra contro club come Barcellona e Bayern Monaco non devono essere dimenticate.

Riguardo al percorso in Champions, il centravanti ha evidenziato come la squadra sia arrivata tra le prime quattro del proprio girone, affermando che non si può ridurre l’intera stagione a una sola partita. Ha tracciato un parallelo sorprendente con Michael Jordan, sottolineando che non si può giudicare un’intera carriera per un singolo fallimento.

In merito all’arrivo di Cristian Chivu, ha dichiarato che l’ex calciatore rappresenta una grande leggendaria per il club, possedendo un forte legame con l’Inter.

Parlando degli obiettivi futuri, Thuram ha affermato che molti giocatori della squadra che ha partecipato all’ultima finale continuano a essere sotto contratto, il che lo porta a credere che non sia stata un’ultima occasione. Si è detto deluso per la sconfitta, ma ha espresso fiducia nelle prossime stagioni, affermando che l’opportunità è stata sprecata ma non l’ultima.

