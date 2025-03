Thuram non convocato in Nazionale: terapie per la caviglia

Marcus Thuram, inizialmente convocato dalla nazionale francese, non parteciperà alle competizioni a causa di un infortunio. Durante i controlli medici effettuati prima dell’allenamento, è emerso un problema persistente alla caviglia sinistra. In seguito a queste risultanze, lo staff medico, in accordo con il commissario tecnico, ha deciso di escludere Thuram dalla squadra. L’attaccante tornerà quindi ad Appiano, dove continuerà il suo programma di recupero durante la pausa. Questa situazione rappresenta un ulteriore ostacolo per Thuram, che già da diversi mesi è costretto a giocare con antidolorifici e terapie specifiche per gestire il dolore alla caviglia. La sua assenza peserà sulla nazionale francese durante la Nations League, privando il team di un attaccante importante. La decisione di rinunciare a lui è stata presa nel migliore interesse della sua salute, sottolineando l’importanza del recupero completo prima di tornare in campo.