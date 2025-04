Thunderbolts: L’oscurità Marvel in Cinematografia

Dopo aver esplorato l’avventura e la fantascienza, “Thunderbolts” segna un nuovo corso per l’universo Marvel, avvicinandosi a un thriller psicologico. Il film, diretto da Jake Schreier e prodotto da Kevin Feige, presenta un gruppo di antieroi che, per salvare il mondo, devono affrontare le proprie paure e il passato dell’onnipotente supereroe. Con un’uscita programmata per il 30 aprile, il film si distacca dal classico format Marvel, offrendo una narrazione più umana e rapida, simile a uno spionaggio, supportata da una colonna sonora essenziale che enfatizza i momenti chiave senza sovrastare la storia.

La trama è serrata e intermezzata da momenti ironici, seguendo una nuova squadra di eroi composta da Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker. Questi personaggi, emarginati e disillusi, si trovano coinvolti in una trappola mortale orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine. La loro missione pericolosa li costringe a confrontarsi con il loro lato oscuro, interrogandosi se la loro unione possa essere la chiave del successo.

Il cast vede il ritorno di attori del Marvel Cinematic Universe come Florence Pugh, Sebastian Stan e David Harbour, insieme a nuovi volti come Lewis Pullman e Geraldine Viswanathan. In occasioni del lancio del film, Disney Italia ha allestito un’installazione luminosa a Palmanova, con simboli del film e sei personaggi all’interno di una piazza esagonale, utilizzando 151.200 punti luminosi. “Thunderbolts” promette di mantenere alta l’attenzione del pubblico, unendo umanità e azione in una trama coinvolgente.