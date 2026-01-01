Thunder-Trail Blazers

La squadra di basket OKC Thunder ospiterà i Portland Trail Blazers mercoledì alle 19:00 CST. L’OKC Thunder ha ottenuto una vittoria casalinga per 140-129 contro gli Atlanta Hawks lunedì, mentre i Portland Trail Blazers hanno vinto 125-122 contro i Dallas Mavericks. Isaiah Hartenstein sarà assente per l’OKC Thunder a causa di una distorsione alla caviglia destra, mentre Jrue Holiday e Jerami Grant saranno assenti per i Trail Blazers.

La partita tra OKC Thunder e Portland Trail Blazers si svolgerà mercoledì alle 19:00 CST al Paycom Center di Oklahoma City. La partita sarà trasmessa su FanDuel Sports Network e sarà disponibile anche in streaming su Fubo. Le quote per la partita sono: OKC Thunder favorito di 15,5 punti, over/under a 232,5 e moneyline OKC -1200, Portland +725.

Per quanto riguarda gli infortuni, l’OKC Thunder sarà senza Brooks Barnhizer, Ousmane Dieng, Isaiah Hartenstein, Thomas Sorber, Nikola Topić e Jaylin Williams, mentre i Portland Trail Blazers saranno senza Jerami Grant, Scoot Henderson, Jrue Holiday, Damian Lillard, Kris Murray, Matisse Thybulle e Blake Wesley. Le formazioni titolari per l’OKC Thunder e i Portland Trail Blazers non sono state ancora annunciate.