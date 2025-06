ThuLa torna titolare: la coppia che fa sognare l’Italia

Il clima si fa intenso in vista dell’ottavo di finale del Mondiale, che vede la squadra affrontare il Fluminense. Dopo un periodo di assenza, la coppia formata da Marcus Thuram e il Toro torna a giocare titolare, unendo le forze per cercare di conquistare il passaggio del turno.

Cristian Chivu, l’allenatore, ha preso la decisione all’ultimo momento, optando per Thuram, che ha recuperato da un infortunio subito dopo la sfida contro il Monterrey. Il francese ha partecipato a due allenamenti a Charlotte, preparandosi per questa importante gara. Sebastiano Esposito, l’altro attaccante convocato, non sarà invece in campo a causa di un leggero affaticamento, anche se le sue condizioni non destano preoccupazione.

In difesa, Chivu schiera una solida linea a tre con Darmian, De Vrij e Bastoni, mentre Dumfries e Dimarco occupano le fasce laterali. Il centrocampo vede la presenza di Asllani in regia, sostenuto da Mkhitaryan e Barella, quest’ultimo pronto a dare il massimo per il successo della squadra. La formazione è stata pensata per massimizzare le potenzialità offensive e difensive, in un incontro che si preannuncia cruciale per il proseguimento del torneo.