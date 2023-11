Thsucords Ultra Sottile 8K 4K Micro HDMI a HDMI Cavo 2M, Flessibile Morbido Micro HDMI 2.1 Cavi 48Gbps ad alta velocità 8K@60hz, 4K@120hz Compatibile con GoPro Raspberry Pi 4 Sony Camera Nikon

Descrizione prodotto

Ultrasottile Micro HDMI 8K cavo fornisce immagini più vivide con dinamica. Inoltre consente di godere di una perfetta fedeltà audio. Il canale di ritorno audio avanzato consente l’uso di formati audio surround basati su oggetti. Supporta anche Dynamic HDR/3D, HDR, Dolby Atmos ed eARC che offrono immagini superbe e un suono surround nitido per una festa video cinematografica.

8K@60HZ Festa Visiva UHD

Il cavo Micro HDMI 8K supporta una risoluzione superiore di 8K 60Hz e compatibile con 4K 120Hz/60Hz, 1080P e di più, in modo da poter godere di grandi schermi in un’esperienza visiva e fluida.

Ampiamente Compatibile

Questo cavo può essere compatibile con la maggior parte delle fotocamere digitali, videocamere, tablet o altri dispositivi dotati di Micro HDMI.

Estremamente Morbido e Flessibile

Il cavo Micro HDMI intrecciato per alta resistenza e durata.

Progettato per Dispositivi con Micro HDMI

Prima dell’acquisto, si prega di notare che questo prodotto è adatto per dispositivi con porte Micro HDMI.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 22,4 x 16,41 x 1,4 cm; 32 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 22 luglio 2023

Produttore ‏ : ‎ Jinglong

ASIN ‏ : ‎ B0CCL3PLJ1

Riferimento produttore ‏ : ‎ HD-211-2.0M

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

🎮 【Ampia Compatibilità】Compatibile con Raspberry Pi 4, GoPro Hero 7 Nero, Hero 6 Hero5, Hero 4 Argento, Hero 3 Bianco, Hero3+, Go Pro Hero 2018, Sony A5000 maneggevole Cam, Sony A6500 A6000 A6400 A73 A7S fotocamera, Nikon b500, EOS M50, IdeaPad Miix 300 Tablet, Ideatab Miix 700 Miix 2 710 S6000, ThinkPad 10 8, Yoga 2 Pro 3 Ultrabook, Yoga 700 710, 710, ZenBook UX305UA, Transformer Mini T102HA, scheda di acquisizione video.

🎮 【Risoluzione Ultra HD 8K】Supporto per cavi Micro HDMI 8K 8K@60Hz , 4K@120Hz , 4K@144Hz Risoluzione Full HD. Può aiutarti a trasmettere audio e video da una fotocamera, tablet o laptop attraverso la porta Micro HDMI al tuo HDTV o proiettore con una porta HDMI.

🎮 【48Gbps Super High Speed】Questo cavo Micro HDMI 2.1 versione 8k supporta larghezza di banda fino a 48Gbps, trasmissione ad alta velocità senza perdita di segnale, molto più veloce di HDMI 2.0 e HDMI 1.4.

🎮 【Ultra-sottile e flessibile】Cavo Micro HDMI ultra-sottile e flessibile si adatta perfettamente in spazi ristretti e facile da trasportare. I connettori placcati in oro offrono una vita più lunga.

🎮 【Garanzia di qualità】 Thsuords offre 12 mesi di garanzia per questo cavo Micro HDMI 8K. Non esitate a contattarci per una sostituzione se avete qualsiasi problema.

15,99 €