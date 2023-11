Thsucords Ultra Sottile 8K 4K Cavo HDMI 2M 2 Pezzi, Flessibile Morbido ad alta velocità HDMI 2.1 Supporto 4K@120Hz 8K@60Hz 48Gbps Compatibile con Roku TV/HDTV/PS5/Blu-ray

Descrizione prodotto

8K@60Hz rende la visualizzazione dei contenuti ad azione rapida più fluida e chiara. 4K@120Hz Rende immagini UHD ad azione ultra-veloce altamente chiare, specialmente per sport competitivi, film d’azione, giochi ad alte prestazioni e VR.

Supporto stabile a 8K @60HZ & 4K@120HZ

Il cavo HDMI ultra sottile 8K utilizza la tecnologia più all’avanguardia per elaborare accuratamente ogni particella di segnale e visualizzare chiaramente ogni sorgente di segnale. Può raggiungere una risoluzione di 7680×4320, supporta l’alta frequenza 8K@60Hz, 4K@120Hz HDR, EARC, VRR e tecnologia di elaborazione del colore a 12bit unica e aggiornata, 8K ha un livello superiore di miglioramento in audio e colore, scene video e scene 3D sono più realistiche.

Ampiamente Compatibile

Compatibile con i dispositivi di streaming, PS5, NVIDIA SHIELD TV, lettori CD/DVD/Blu-ray, Fire TV, Roku Ultra, PS5, PS4, PS4, PS4, Xbox One/360 e Nintendo Switch, computer o altri dispositivi dotati di HDMI per TV 4K/HD, monitor, display o proiettore.

Aggiornare durata e antiscivolo

Il cavo utilizza spine dorate per migliorare la resistenza alla corrosione. L’alloggiamento della lega di alluminio può proteggere meglio la spina.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 20 x 16,1 x 2,2 cm; 100 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 7 luglio 2023

Produttore ‏ : ‎ Jinglong

ASIN ‏ : ‎ B0CBBVCPGT

Riferimento produttore ‏ : ‎ HD-219-2.0M

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

【Ampia compatibilità】Compatibile con dispositivi popolari e più recenti tra cui PS5 / PS4, X-box Series X / One / 360, LG / Samsung / Sony QLED TV, laptop, Tivo, Vizio, lettore DVD / Blu-ray, proiettore, ecc.

【8K UltraThin HDMI Cables】Supporta risoluzione e frequenza di aggiornamento fino a 8K@60Hz, 4K@120Hz La velocità di trasmissione fino a 48 Gbps di larghezza di banda, Dynamic HDR 10, Variable Refresh Rate (VRR), Quick Frame Transport (QFT) e Quick Media Switching (QMS), supporta eARC, può ottenere funzionalità di controllo del segnale audio più avanzate. È anche retrocompatibile con le versioni HDMI 2.0b/2.0a/1.4/1.3/1.2/1.1.

【Cavo HDMI per gli appassionati di gioco】Il cavo HDMI 8K offre un’immagine super liscia di 4K@120HZ Con Quick Frame Transport/Quick Media Switching e Auto Low Latency Mode. La frequenza di aggiornamento variabile elimina balbuzie e frame tearing, fornendo un gameplay più fluido e preciso.

【Politica di garanzia 】Offriamo 12 mesi di garanzia per questo cavo flessibile morbido 8K HDMI, non esitate a contattarci per una sostituzione se ha qualsiasi problema di qualità entro la garanzia.

18,99 €