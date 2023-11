Thsucords Cavo Ultra Sottile 8K 4K Mini HDMI a HDMI 2M, Flessibile Morbido Mini HDMI 2.1 Cavi ad alta velocità 48Gbps 4K@120Hz Compatibile con Fotocamera, Videocamera, Tablet

Descrizione prodotto

Supporta anche Dynamic HDR/3D, Dolby Atmos e HDCP1.3/1.4/2.2/2.3. Combinato con Dolby Atmos e eARC, è più facile che mai sperimentare un suono di qualità cinematografica in salotto per un’esperienza multidimensionale coinvolgente.

8K@60HZ Festa Visiva UHD

Supporta le ultime risoluzioni 8K@60Hz, 4K@144Hz, 4K@120Hz e 1080P@240Hz, dandoti ilmigliore risoluzione. È retrocompatibile e supporta HDMI 2.1/2.0/1.4, consentendo una visione fluida e nitida di video con azione ad alta velocità.

Ampiamente Compatibile

Compatibile con fotocamera, videocamera, scheda grafica, Raspberry Pi Zero W, computer portatile, tablet, HDTV, proiettore Pico, desktop NUC barebones e Nikon. D3200, Nikon D810 e altri dispositivi con porta Mini HDMI. Consente di godere di video o immagini ad alta definizione su un monitor HDTV e display a casa, ufficio e sala conferenze.

Estremamente Morbido e Flessibile

Il cavo mini HDMI Thsucords ultra sottile e flessibile si adatta perfettamente in spazi ristretti e facile da trasportare. I connettori placcati in oro offrono una maggiore durata.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 22,4 x 16,31 x 1,6 cm; 68 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 22 luglio 2023

Produttore ‏ : ‎ Jinglong

ASIN ‏ : ‎ B0CCL1BWBS

Numero modello articolo ‏ : ‎ HD-212-2.0M

Ultra sottile e flessibile: Thsucords ultra sottile e flessibile Mini HDMI a HDMI si adatta perfettamente in spazi ristretti e facile da trasportare. I connettori placcati in oro offrono una maggiore durata.

Trasmissione veloce: questo cavo da HDMI a mini HDMI 8K offre un'elevata larghezza di banda fino a 48 Gbps di trasmissione dati per garantire una trasmissione più fluida e stabile. Supporta anche Dynamic HDR/3D, Dolby Atmos e HDCP1.3/1.4/2.2/2.3. Combinato con Dolby Atmos e eARC, è più facile che mai sperimentare il suono di qualità cinematografica in salotto per un'esperienza multidimensionale coinvolgente.

Ampia compatibilità: il mini HDMI 8K può aiutarti a trasmettere audio e video da una fotocamera, videocamere, tablet, schede grafiche o laptop attraverso la porta Mini HDMI al tuo HDTV o proiettore con porta HDMI. Cavo da mini HDMI a HDMI compatibile con Raspberry Pi Zero, laptop Lenovo ThinkPad Yoga da 12 pollici, PC desktop NUC barebones, scheda grafica GeForce GT 430, scheda video, tablet Nvidia Shield K1, Sony HDR-XR500, Nikon D3200, Nikon D810, DSLR e altre fotocamere Canon con una porta Mini HDMI.

Risoluzione ultra HD 8K: HDMI Mini a HDMI supporta un'elevata frequenza di aggiornamento di 8K a 60Hz, 4K a 120Hz e 4K a 144Hz.

Garanzia di qualità: Thsucords offre 12 mesi di garanzia per questo cavo mini da HDMI a HDMI 8K. Non esitate a contattarci per una sostituzione se avete qualunque problema.

