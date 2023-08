Thsucords Cavo HDMI sottile 0,5M, Ultra morbido e sottile da HDMI a HDMI, Cavo HDMI estremamente flessibile e sottile Supporta ad alta velocità 4K@60Hz 18Gbps 2160p 1080p

Cavo 4K HDMI estremamente flessibile e sottile

Descrizione prodotto

cavo HDMI sottile compatibile con tutti i dispositivi HDMI con una porta HDMI di dimensioni standard, tra cui HDTV, laptop, proiettore, computer, TV Stick, Roku, lettore DVD Blu-ray, PS3, PS4, PS5, NintendoSwitch e Xbox, ecc.

il cavo HDMI ad alta velocità ultra sottile e flessibile si adatta perfettamente in spazi ristretti, supporta tutte le funzioni HDMI in un design morbido e magro, facile da trasportare e utilizzare.

I connettori placcati in oro resistono alla corrosione e forniscono durevolezza; i conduttori in rame privi di ossigeno 4N forniscono una trasmissione del segnale pura con prestazioni affidabili per colori video vividi e un suono surround spettacolare.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 18,8 x 13,4 x 1,2 cm; 20 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 8 luglio 2022

Produttore ‏ : ‎ Jinglong

ASIN ‏ : ‎ B0B63787W5

Numero modello articolo ‏ : ‎ HD-201-0.5M

Cavo HDMI ad alta velocità: il cavo HDMI Hyper Slim supporta 18 Gbps, 4 K/UHD a 60 Hz, incluso HDMI 2.0a/b, 1.4a, consente video senza restrizioni in 4K 2160p (UHD) 1440p (QHD) e 1080p (HD).

Ampia possibilità di combinazione: cavo HDMI sottile compatibile con tutti i dispositivi HDMI con porta HDMI di dimensioni standard, tra cui HDTV, laptop, proiettore, computer, TV Stick, Roku, lettore DVD Blu-ray, PS3, PS4, PS5, NintendoSwitch e Xbox, ecc.

Trasmissione stabile: i connettori placcati in oro resistono alla corrosione e forniscono durata; i conduttori in rame 4N privi di ossigeno forniscono una trasmissione del segnale pura con prestazioni affidabili per colori video vivaci e un suono surround spettacolare.

【Garanzia di qualità】: Thsucord offre 12 mesi di garanzia per questo cavo HDMI. Non esitate a contattarci per una sostituzione se ha qualsiasi problema di qualità all’interno della garanzia.