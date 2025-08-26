Thriller Play Dirty: il colpo della mafia a New York

È stata rilasciata oggi la sinossi ufficiale e il trailer del film Play Dirty – Triplo gioco, che vede protagonisti Mark Wahlberg e LaKeith Stanfield, diretto da Shane Black. Il film sarà disponibile dal 1° ottobre su Prime Video.

In questo thriller avvincente, un ladro professionista ha l’occasione di realizzare il colpo della sua vita. Parker, interpretato da Mark Wahlberg, insieme a Grofield, interpretato da LaKeith Stanfield, e Zen, interpretata da Rosa Salazar, si trovano coinvolti in un’operazione che li porterà a fronteggiare la mafia newyorkese. Con un mix di tensione e intelligenza, il film si presenta come un heist movie intenso e avvincente.

Il cast del film include nomi di spicco come Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield, Rosa Salazar, Keegan-Michael Key, Chukwudi Iwuji, Nat Wolff, con la partecipazione di Thomas Jane e Tony Shalhoub. La sceneggiatura è stata scritta da Shane Black, Charles Mondry e Anthony Bagarozzi, ed è basata sulla serie di romanzi “Parker” di Richard Stark.

Il film è prodotto da Jules Daly, Marc Toberoff e James W. Skotchdopole, con la supervisione di executive producer come Susan Downey, Robert Downey Jr., Charles Mondry e Anthony Bagarozzi.