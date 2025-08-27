Thriller Play Dirty: il colpo del ladro in New York

Quest’autunno, Prime Video presenta “Play Dirty – Triplo Gioco”, un thriller diretto da Shane Black, noto per film come “Kiss Kiss Bang Bang” e “Iron Man 3”. Il protagonista è Mark Wahlberg, affiancato da un cast di talenti.

Nel film, Wahlberg recita insieme a LaKeith Stanfield, Rosa Salazar, Keegan-Michael Key, Chukwudi Iwuji, Nat Wolff, Thomas Jane e Tony Shalhoub. La sceneggiatura è firmata da Shane Black, insieme a Charles Mondry e Anthony Bagarozzi, che hanno adattato i romanzi della serie “Parker” di Richard Stark, celebre pseudonimo dello scrittore Donald E. Westlake. La produzione è affidata a Jules Daly, Marc Toberoff e James W. Skotchdopole, con la supervisione esecutiva di Susan Downey e Robert Downey Jr.

La trama di “Play Dirty – Triplo Gioco” segue un ladro professionista che realizza il colpo più audace della sua carriera. Parker, insieme a Grofield e Zen e a una squadra esperta, tenta di affrontare la mafia newyorkese in questo film che combina azione e intelligenza.

Il film, della durata di 125 minuti, sarà disponibile su Prime Video a partire dal mercoledì 1° ottobre. In chiusura, è possibile visualizzare il trailer ufficiale italiano.